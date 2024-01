Acca Larenzia | Meloni non cede al pressing | «Alle polemiche strumentali rispondiamo con i fatti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 gennaio 2024) «Agli attacchi gratuiti edegli ultimi giorni da parte di certa opposizione, questo governo continua a rispondere cone risultati». Dopo giorni die indagini, Giorgiasceglie i suoi profili social per rompere il silenzio sulla commemorazione di, dove lo scorso 7 gennaio alcuni gruppi dell’estrema destra si sono resi protagonisti di saluti romani e urla squadriste. Nel post pubblicato oggi su Facebook, la premier evita di affrontare la questione di petto e si concentra invece sugli ultimi dati sul mercato del lavoro. «Soddisfatta in particolar modo delle ultime rilevazioni Istat che certificano i segnali positivi in tema di lavoro, con la disoccupazione che scende e l’occupazione che in un ...