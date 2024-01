Acca Larenzia | la Procura di Roma apre inchiesta | oltre 10 indagati

Roma, 11 gen – Non si fermano le polemiche dopo la cerimonia del presente tenutasi il 7 gennaio in Via Acca Larenzia : appuntamento che ogni anni ... (ilprimatonazionale)

Anche quest'anno, per l'anniversario degli omicidi didel 7 gennaio 1978, si è tenuto il consueto evento commemorativo ai camerati caduti. Perché non ci sono le forze dell'ordine a fermare tutto ciò Stanno tutte appresso a Chiara Ferragni ...Tanto rumore da sinistra per nulla. La Procura di Roma ha infatti aperto un'inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti all'ex sede dell'Msi di vianel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 anni fa. Sono oltre dieci gli indagati, nei cui confronti si procede per l'ipotesi di apologia del fascismo. Gli investigatori, ...La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larenzia nel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 ...Aperto un fascicolo per il saluto romano nel raduno del 7 gennaio in cui la Digos ha identificato oltre 100 partecipanti. Il caso arriva al Parlamento europeo che tratterà il tema della “rinascita del ...