Acca Larenzia | infami provocazioni in strada a Milano e in un liceo di Firenze | grondano odio e fango

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla commemorazione con saluti romani del 7 gennaio scorso di alcuni partecipanti al raduno per, la via di Roma dove il 7 gennaio del 1978 due giovani attivisti del gruppo post fascista Fronte della Gioventù furono uccisi in un agguato davanti alla sede del Movimento Sociale ...... che in più di anno di governo non ha mai pronunciato la parola "antifascismo", non ha aperto bocca sui saluti romani e sui neofascisti in formazione paramilitare ad. Tal Claudio ...Tanto rumore da sinistra per nulla. La Procura di Roma ha infatti aperto un’inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti ...Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sono intervenuta per chiedere conto al governo per le immagini allucinanti che hanno fatto il giro del mondo. Le risposte non ci hanno per nulla soddisfatto sia perchè chi ...