Acca Larentia Schlein | L’ambiguità di questa destra è inaccettabile

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Ho chiesto conto al governo riguardo le immagini inaccettabili di, le risposte non ci hanno soddisfatto per nulla. Continuiamo a pensare che le organizzazioni neofasciste vadano sciolte.di, abbiamo sentito parole del presidente del Senato che tentavano di legalizzare il saluto romano, è un insulto per chi in questo paese ha fatto la resistenza”. “La presidente del Consiglio deve prendere le distanze altrimenti è ostaggio del suo passato. Per Meloni è sempre colpa di qualcun’altro, mi ricorda quando a scuola rispondevamo alle sollecitazioni con ‘specchio riflesso'”. Lo dice la segretaria dem, Ellydurante una conferenza stampa al Nazareno per l’anniversario della scomparsa di David Sassoli. (Uct/ Dire)