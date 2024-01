Acca Larentia | Piantedosi “Saluto romano offesa alle vittime”

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al saluto romano effettuato il 7 gennaio scorso da alcuni partecipanti alla commemorazione per. Nell'indagine, che vede iscritte oltre dieci persone, si procede per il reato di apologia del fascismo. Nei giorni scorsi la Digos ha depositato una prima informativa e proceduto all' ...Elly Schlein torna ad accusare Giorgia Meloni sul non aver preso le distanze dai saluti fascisti durante la commemorazione della strage di, commemorazione a cui la stessa Meloni aveva partecipato in passato. 'Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte. La destra continua a non recidere il cordone ombelicale con alcune ...Oltre dieci persone indagate. Nel complesso gli investigatori della Digos hanno identificato un centinaio di persone ...(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 Sulla vicenda del saluto fascista ad Acca Larentia, "sono intervenuta per chiedere conto al Governo per le immagini allucinanti che hanno fatto il giro del mondo.