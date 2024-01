Acca Larentia | oltre 10 indagati a Roma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 13.30 La Procura diha aperto un fascicolo sui salutini di alcuni partecipanti alla commemorazione per via, il 7 gennaio. Indagate10 persone, per il reato di apologia del fascismo. Nei giorni scorsi la Digos ha depositato una prima informativa e identificato un centinaio di partecipanti. La commemorazione ricordava la morte di tre attivisti della destra sociale, nel 1978. Due furono uccisi in un agguato, il terzo negli scontri scoppiati dopo.