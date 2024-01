Acca Larentia | Meloni non dirà una parola | non vuole fare come Fini Vannacci con la Lega? L' intesa con Salvini c' era già da tempo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A proposito di braccia tese. Mettetevi l'anima in pace: Giorgianonessere la nuova Gianfrancoe non rinuncerà mai alle sue antiche radici. In poche parole non rinuncerà mai alla fiamma e all'eredità di Giorgio Almirante. Ecco perché la presidente del consiglio (o se preferite "il"

“Tutta la vicenda di Acca Larentia è stata montata ad arte per creare problemi al governo di destra. Questa celebrazione si è sempre fatta”. In ... (notizie)

A proposito di braccia tese. Mettetevi l'anima in pace: Giorgia Meloni non vuole essere la nuova Gianfranco Fini e non rinuncerà mai alle sue ... (ilgiornaleditalia)

Leggi Anche Centinaia di saluti romani per: il caso finisce in Parlamento - La Digos invierà un'informativa in Procura Leggi Anche Chef di Antonella Clerici nella bufera per battute ...Visto il clima di questi giorni, immancabile anche un riferimento macabro ad. La piazza, in linea con l'impunità della sinistra tutta, cantava: '10, 100, 1.000', con ...“Appare paradossale che un Sindaco che ha giurato di adempiere al proprio ruolo nel rispetto della Costituzione, condanni l’aver cantato Bella Ciao durante le celebrazioni del 25 aprile, a ...Daniele Dell'Orco 15 gennaio 2024 Due manifestazioni antagoniste e due autogol clamorosi. Di forma e di sostanza. Ieri alcune centinaia di persone si sono radunate a Milano per un’iniziativa nazionale ...