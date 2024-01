Acca Larentia | la Procura Roma apre un fascicolo sul saluto romano | oltre 10 gli indagati

A proposito di braccia tese. Mettetevi l'anima in pace: Giorgia Meloni non vuole essere la nuova Gianfranco Fini e non rinuncerà mai alle sue ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 11 gennaio 2024 Sulla vicenda del saluto fascista ad, "sono intervenuta per chiedere conto al Governo per le immagini allucinanti che hanno fatto il giro del mondo. Le risposte non ci hanno per nulla soddisfatto, sia perchè continuiamo a ..., l'appello di Maurizio Lupini Sul tema è ritornato a parlare anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite de L'Aria che tira su La7: 'Sul saluto romano l'aspetto puramente ...Saluti romani a Acca Larentia, circa 100 identificati. La Digos di Roma sta lavorando in queste ore anche con altre questure ...Tanto rumore da sinistra per nulla. La Procura di Roma ha infatti aperto un’inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti ...