Acca Larentia | 10 indagati Piantedosi | “Fa bene Meloni a non commentare” VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al saluto romano effettuato il 7 gennaio scorso da alcuni partecipanti alla commemorazione per. Nell’indagine, che vede iscritte oltre dieci persone, si procede per il reato di apologia del fascismo. Nei giorni scorsi la Digos aveva depositato una prima informativa e proceduto all’identificazione di un centinaio di persone. Sul tema è ritornato a parlare anche il ministro dell’Interno, Matteo, ospite de L’Aria che tira su La7. “Sul saluto romano l’aspetto puramente tecnico-giuridico è controverso da decenni. La Cassazione si pronuncerà a breve su alcune vicende che hanno concretizzato l’ostentazione di questi simboli e gestualità. È importante l’aspetto morale, etico, culturale, cioè prendere le ...

Sulle braccia tese durante la commemorazione addice, con molta chiarezza, quello che qualcuno nel suo partito ancora stenta a dire. Premier compresa, verrebbe da aggiungere, visto il ...Roma, 11 gen. Gli inquirenti della Procura di Roma hanno avviato una inchiesta rispetto a quanto avvenuto il 7 gennaio scorso in occasione della commemorazione per la strage di. Nellindagine, che vede iscritte oltre dieci soggetti, si procede per il reato di apologia del fascismo. Nel complesso gli investigatori della Digos hanno identificato un centinaio di ...Sulla vicenda del saluto fascista ad Acca Larentia, "sono intervenuta per chiedere conto al Governo per le immagini allucinanti che hanno fatto il giro del mondo. Le risposte non ci hanno per nulla ...