Abuso d’ufficio | Iai | «Paradosso del sistema | giusto cancellarlo»

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo che nei mesi passati il clima parlamentare si era surriscaldato sull’annosa questione legata al reato di, previsto nel codice penale all’art. 323, ora la Commissione giustizia del Senato lo ha cancellato approvando, in pratica, l’articolo 1 del Ddl Nordio, storica “battaglia” del Ministro da sempre espressosi per l’abolizione di fatto della norma. Sulla sua strada, inizialmente, si erano posti di traverso la Lega di Giulia Bongiorno, più orientata per una revisione della norma, e Fratelli d'Italia, a sua volta spaccata tra una frangia progressista, favorevole all’abolizione, ed una conservatrice, cui la norma non dispiaceva. Lo scorso maggio Andrea Costa, responsabile Giustizia di Azione -partito che fa capo a Carlo Calenda- aveva fatto pervenire proprio nelle mani del ministro Nordio un dossier di 165 pagine, riassuntive di ...