Abbiamo finalmente scoperto come sarà l' iPhone 16

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Mancano ancora nove mesi al lancio di16, ma già circolano in rete i primi render. Evviva, cresce la curiosità. Stando a quanto riportato da MacRumors, uno dei principali siti specializzati a tema Apple, le novità del 2024 non dovrebbero essere clamorose, ricalcando sostanzialmente lo stesso design visto negli anni scorsi. L'unico grande cambiamento riguarda le dimensioni con i modelli Pro che dovrebbero essere i più grandi di sempre e l'inserimento di un nuovo teleobiettivo a tetraprisma che consentirà di avere uno zoom ottico da 5x su entrambi i telefoni. E ancora, nuove fotocamere, un chip più potente e le potenzialità del nuovo tasto Cattura che promette di essere un unicum nel panorama smartphone. https://twitter.com/MacRumors/status/1743015893469417647Chiaramente, mancando ancora diversi mesi al lancio, i rumor e i leak che vengono diffusi da analisti e ...

Il Tesla Cybertruck è Finalmente pronto ad arrivare sul mercato, quello americano intanto, mentre in Europa e in Italia bisognerà attendere ancora. ... (gqitalia)

The Batman Part 2 è uno di quei progetti imminenti così segreto che non sappiamo nemmeno quale sarà il cattivo del secondo capitolo. Purtroppo non ... (metropolitanmagazine)

... ma èarrivato il giorno del suo trionfale ritorno sul set. L'attore, celebre per aver ...lavorato a questo show per due anni. Questo è il mio show che ho creato con Taylor Sheridan e ...... l'avvocato Lorenzo Buffagni: 'letto con interesse le considerazioni della segretaria del ... In primo luogo ci fa piacere constatare che anche il partito di maggioranza relativa sia...Soraia Ceruti a ruota libera su Luca Salatino: la loro relazione è finita per diversi motivi, tra cui strani atteggiamenti dell'ex tronista che l'hanno spaventata.Il periodo d'oro dell'attaccante dura da 365 giorni: tra Lazio ed Umbria il suo rendimento è rimasto eccellente ...