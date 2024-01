Abbattuto l’autovelox sul Passo Giau | sopra Cortina | il limite a 50 all’ora faceva incassare mezzo milione l’anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Flexman“, l’uomo noto per aver segato con il flessibile ben otto autovelox nel 2023, ha dei seguaci o degli emulatori che, questa volta, hanno colpito la provincia di Belluno. Infatti, con la stessa modalità, è statoil palo delsul, nel comune di Colle Santa Lucia,. Il dispositivo di controllo in questione si trova in un tratto specifico, con ildi velocità a 50 chilometri orari; infatti èpiù prolifico della zona, e sembra fareal comune oltredi euro. L’accaduto è stato segnalato da alcuni passanti che hanno notato il paloal lato della strada, come si mostra ...