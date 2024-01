A Taranto arrivano 67 nuovi autobus

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il CTP compie un grande passo verso il futuro ecosostenibile e si prepara alla sottoscrizione dicontratti di fornitura per l’aggiornamento e l’ampliamento della sua flotta diinterurbani, con l’obiettivo di offrire un trasporto pubblico più moderno, ecologico e confortevole. Il CTP SpA, con l’approvazione unanime del proprio Consiglio di Amministrazione e in linea con le indicazioni della Regione Puglia ha dato il via libera ai legali rappresentanti della società a sottoscrivere formalmentecontratti di fornitura per arricchire la sua offerta con 67veicoli all’avanguardia. Questa manovra è in linea con i programmi di stabilità dalla giunta regionale che, con la delibera n. 1146 del 2021, ha approvatoinvestimenti per l’acquisto di, ...