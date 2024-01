A New York non è comparso un cartellone con la scritta «i cessate il fuoco sono antisemiti»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il 2 gennaio 2024 è stata pubblicata su Facebook un’immagine che mostra due grandi schermi. Nel primo si vedono la bandiera israeliana e lain inglese «Be Human, stand for Israel» (in italiano, «Sii umano, sostieni Israele»). Nel secondo compaiono la bandiera di Israele e la, sempre in inglese, «Ceasefires are anti-semitic» (in italiano, «Iil»). L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Time Square: “Sii umano, sta’ dalla parte di Israele” “Iil” Non ciparole……». Il riferimento è alle diverse richieste diil, tra cui ...

L'azienda di Altman replica al giornale americano invocando il fair use, ma intanto si moltiplicano le cause per violazione di copyright in cui è ... (repubblica)

Donald Trump è arrivato in tribunale a Manhattan per l'udienza delle arringhe conclusive del processo civile per gli asset gonfiati, dove è imputato insieme ai figli Donald jr ed Eric. Il palazzo di ...Il portavoce del Tribunale: "Abbiamo messo in atto numerosi protocolli di sicurezza sin dall'inizio del procedimento". Un allarme bomba è stato diramato a, nella casa del giudice Arthur Engoron, poche ore prima dell'avvio delle discussioni conclusive nell'ambito del processo per frode contro Donald Trump. 'Siamo a conoscenza di una minaccia di ...La migliore interpretazione di Matthew Perry non è stata in "Friends". Secondo quanto riportato in esclusiva da Alison Boshoff per il Mail, il vero Perry era ...Un allarme bomba è stato diramato a New York, nella casa del giudice Arthur Engoron, poche ore prima dell'avvio delle discussioni conclusive nell'ambito del processo per frode contro Donald Trump.