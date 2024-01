A Napoli pure il ritiro è sospeso come il caffè | non ci sono più gli ammutinamenti di una volta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Pronto presidente? Buongiorno, lo so che è in Spag… sì mi scusi,Giovanni. Le dico subito: presidente, volevo chiederle a nome della squadra tutta,di Mazzocchi, se… ecco… se potessimo tornare a casa giusto un paio d’ore. Il tempo di mangiare una Nastrina coi bambini. Torniamo prest… ma sì, per cena, sì! Eh, esatto. Ha capito?… Io la ringrazio presidente.è umano lei”. È andata così, più o meno. La telefonata di Di Lorenzo al magnanimo presidente socchiude le porte deldelprima della complicatissima gara con la Salernitana, “una finale” la definirebbero i più accorti. Ail, nel rispetto di tutti i luoghi comuni e ia scrocco al bar. Sky poi dà la ...

Presentati due rarissimi manoscritti trai più antichi conservati in Europa In mostra alla Biblioteca Nazionale di Napoli da venerdì 1 dicembre due ... (sbircialanotizia)

In mostra alla Biblioteca Nazionale di Napoli da venerdì 1° dicembre due manoscritti di rara preziosità integralmente in pergamena purpurea e ... (ildenaro)

(Adnkronos) – In mostra alla Biblioteca Nazionale di Napoli da venerdì 1 dicembre due manoscritti di rara preziosità integralmente in pergamena ... (giornaledellumbria)

Domani il Torino di Juric ospita il Napoli di Mazzarri. In conferenza stampa, il tecnico del Torino presenta la partita valida per la diciannovesima ... (ilnapolista)

in questo caso, attenzione perché segue uno spoiler , quindi se non avete ancora visto finire ...TV da Ciro a Carmine Proseguono le avventure dei detenuti del penitenziario minorile di, ...C'è un tanfo che s'allunga intorno al, è l'effetto di una rissa social scatenatasi in 24 ore emeno, il tempo necessario per far gonfiare a modo suo Victor Osimhen e poi farlo esplodere, ...Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Napoli sarebbe a caccia di un centrocampista dopo la partenza di Elmas, il sostituto viene dalla Fiorentina.Lo scopritore di Giovanni Di Lorenzo ne esalta le qualità: il capitano del Napoli potrebbe giocare anche a centrocampo.