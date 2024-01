A Napoli il Pd in piazza per dire no all’autonomia differenziata

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La coesione territoriale è fondamentale per una giusta distribuzione delle risorse e per preservare l’unità del Paese. La proposta Calderoli rischia di spaccare l’Italia e portare alla creazione di tanti sistemi sanitari e scolastici regionali, mettendo a rischio i principi di equità e solidarietà nazionale. Per questo il Partito Democratico dell’area metropolitana di, martedì 16 gennaio a partire dalle ore 16 sarà indel Plebiscito per dare sostegno al presidio indetto dal Comitato Contro l’autonomia” – è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gira un video in un night club in cui l’attaccante azzurro lancia banconote nel pieno della festa di Capodanno! Victor Osimhen è stato il ... (sportnews.eu)

La nuova turnazione entrata in vigore a fine anno crea disagi all’utenza e non contribuisce a una migliore organizzazione del lavoro. Questa la ... (ildenaro)

... la cassa piccina con una foto del golfo diE lei: "Anche mio papà ha una batteria! Vieni, ... Così ci porta negli studi Phonogram di Milano, all'ultimo piano del palazzo dei giornali a...... ovviamente, la maestosa e simbolica Chiesa di San Francesco di Paola diPlebiscito, che "cela" un altare in marmi policromi e lapislazzuli finemente intarsiato. Vederee poi morire (di ...L'iniziativa dei Democratici porta in piazza la negazione dei diritti dei cittadini soprattutto rispetto alla crisi economicae ai danni che arreca al Sud la riforma dell'Autonomia differenziata voluta ...Con Antonio c’è un rapporto di amicizia e di calcio dopo che siamo stati insieme per 4 stagioni alla Juventus. Una piazza come Napoli per lui è importante. Per quello che ho percepito, qualche ...