A Mario Martone il Nastro dell’Anno per il Documentario

'Nastro dell'anno' per il Documentario a Mario Martone, grande autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente inedito di Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi, ma anche l'originalità di Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice che svela l'arte e la filosofia di un grande fotografo. "Presentati rispettivamente alla Berlinale e al Torino Film Festival, sono due film che lasciano un segno speciale nella memoria del cinema e nel racconto di personaggi diversi, eppure legati da un filo che, oltre Napoli – spiega la motivazione del premio – intreccia la rilettura affettuosa di un grande protagonista molto amato e mai dimenticato all'estetica di un artista, un 'gigante' come lo definisce, che mette a ...

