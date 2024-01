A Mario Martone | autore dei film su Massimo Troisi e Mimmo Jodice | il Nastro dell’anno per il Documentario

Le regie d'opera dihanno un destino segnato fin dal 1982, da quando la scrittura scenica concepita per il suo gruppo d'allora Falso Movimento si cimentò con Otello , avendo per fonte le musiche di Giuseppe ...Nazione Italia, Spagna Anno Produzione 2021 Genere Biografico Durata 132' Interpreti Toni Servillo Maria Nazionale Cristiana Dell'Anna Antonia Truppo Eduardo Scarpetta Paolo Pierobon ...Nastro dell'Anno per il Documentario a Mario Martone, grande autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente inedito di Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo T ...Roma, 11 gen. (askanews) – Nastro dell’anno per il Documentario a Mario Martone, autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente inedito di Laggiù qualcuno mi ama, ...