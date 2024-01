A Gaza si lotta per avere un sacco di farina | l’assalto ai camion con gli aiuti umanitari

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ressa per il cibo nella Striscia di, dove la popolazione stremata prende d’assalto idegli. Nelle immagini si vedono centinaia di abitanti precipitarsi verso i mezzi pesanti che trasportanoe cibo in scatola aCity. Diecisono entrati nella Striscia ditrasportandoda diversi Paesi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, e dal Programma alimentare mondiale. L’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che la sua capacità di forniree sostenere gli ospedali sta “diminuendo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

«Siamo pronti a un accordo immediato per rilasciare tutti gli ostaggi in cambio di tutti i detenuti palestinesi », lo ha detto il capo di Hamas ... (open.online)

La guerra aha inasprito lo scontro in atto da tempo e il portavoce militare israeliano ha più ...scolastici per immagazzinare mezzi da combattimento e testi di insegnamento che esaltano la......scolastici per immagazzinare mezzi da combattimento e testi di insegnamento che esaltano la...Arabo e nel Mar Rosso finché l'aggressione non cesserà e l'assedio sui nostri fedeli fratelli a...La liberazione degli ostaggi avverrebbe a scaglioni, con il parallelo ritiro totale di Israele da Gaza. «Colloqui sull'esilio delle forze della resistenza sono solo un'illusione», ha però ribattuto ...Israele (Commenti) Sul corridoio di Salah al-Din Street i palestinesi sono bombardati, fatti sparire e umiliati. Concentrare civili in aree delimitate può essere usato per dirigere l’uso della forza.