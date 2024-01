28 giorni dopo | nuovo sequel in arrivo per l’horror di Danny Boyle

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 28avrà un terzo capitolo diretto dae scritto da Alex Garland. Il team originario, quindi, si riunisce per 28 anniappunto di 28e 28 settimane. Il franchise horror che ha avuto inizio nel 2002, quindi, avrà finalmente una sua prosecuzione con questoterzo capitolo. Secondo la volontà dei due creatori, l’obiettivo è quello di dare vita a una nuova trilogia sugli infetti, e il film sarà presentato a studios e streamers nel corso del 2024. Come riportato da CBR,dirigerà 28 anni, mentre Alex Garland si occuperà della sceneggiatura dell’intera nuova trilogia. A produrre saranno loro due in ...

I viaggi della memoria sono l'antidoto necessario affinché si ricordi quello che è stato, ma non soltanto il 27 gennaio o iprima o, ma affinché si ricordi sempre, in ogni momento della ...Altrimenti per loro il rischio era quello di vedere i propri cari tra più di 10la fine del mini - torneo in Arabia Saudita. Mercato: il Napoli torna sul pallino Traoré . Intanto il ...(askanews) - Dopo il vertice di stamattina a Palazzo Chigi ... sarebbe ancora a Palazzo Chigi.Nessuna conferma ufficiale sul tema nel menù del pranzo. Da giorni è atteso nel centrodestra il ...Ed infatti, già nei giorni scorsi, i carabinieri hanno sventato due tentativi ... hanno parcheggiato l'auto nel comune di Piedimonte San Germano e, subito dopo, hanno rubato una prima autovettura nei ...