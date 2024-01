28 Giorni Dopo | Danny Boyle e Alex Garland al lavoro su una trilogia sequel

Leggi su screenworld

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Finalmente, a distanza di 17 anni dal capitolo precedente, ecco chetornano a collaborare di nuovo insieme per realizzare il terzo capitolo di 28, l’horror da loro scritto e diretto nel 2002.aver scatenato nel 2002 un’epidemia di zombie in 28hanno deciso di riunire ancora le forze per realizzare il, capitolo conclusivo della loroma che ne dia inizio a un’altra, del horror che ha generato già un seguito nel 2007 intitolato 28 settimanecon gli stessicoinvolti in ...