21 anni fa quella brutta storia sul “Pete Townshend pedofilo” che era tutto un malinteso | cosa accadde al chitarrista degli Who

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 11 gennaio 2024)? No, accidenti, e fortunatamente oggi se digitiamo quelle tre parole sul motore di ricerca troviamo solo notizie sulla smentita e il chiarimento. Eppure l’11 gennaio 2003 ilWho fu costretto a pubblicare un comunicato stampa per smentire le voci sulle sue perversioni.? No, fu unNel 2003fu arrestato nell’ambito dell’indagine Operation Ore, iniziata nel 1999 e che intendeva perseguire una rete pedopornografica. In che modo ilWho si ritrovò coinvolto?aveva utilizzato la sua carta di credito per accedere ...