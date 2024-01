2024. Election Year!

... in qualche modo, perfino per il poco noto. Questa è una clip di The Holdovers - Lezioni ...Film di Alexander Payne con Paul Giamatti - HD The Holdovers è stato candidato ai Golden Globe...Centrodestra si prepara - La corsa alle Regionali Umbriaè ufficialmente iniziata, con Donatella Tesei pronta per il bis. La sua ricandidatura troverà conferma dopo l'day dell'8 e 9 giugno, che comprende le elezioni europee e 60 Comuni su 92. ...Iowa Republicans will likely confront temperatures dipping below zero degrees Fahrenheit next week when they kick off the 2024 election cycle. The record-breaking forecast could complicate candidates’ ...The government is not prepared to abandon its plans to change the Constitution to introduce the direct election of the premier by the Italian people, Reform Minister Maria Elisabetta Casellati told ...