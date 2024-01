Zero gioco | un tiro pericoloso in porta e reazione tardiva | Mourinho è spalle al muro

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La sconfitta nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio potrebbere pesanti conseguenze in casa Roma. La sfida dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 1-0 con un calcio di rigore trasformato da Zaccagni nel secondo tempo e la stagione dei giallorossi è sempre più negativa. Nel mirino è finito anche José, esaltato dai tifosi giallorossi ma criticato da una parte della stampa e degli addetti ai lavori. Lo Special One sta affrontando un periodo difficile dopo la recente sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Lazio, forse il momento più delicato dall’arrivo nella Capitale. La stagione 2023-2024 si sta rivelando deludente per i giallorossi: la squadra attualmente occupa l’ottava posizione in campionato, posizionandosi al di fuori della zona qualificazione per le competizioni europee. In Europa League deve ...

e tante proteste per i giallorossi che chiudono in 9. Scaltro Sarri a prepare la partita in contropiede e portare a casa la qualificazione alla semifinale di coppa nazionale in cui troverà ...La prima frazione ditermina senza partiolari acuti con entrambe le squadre che non riescono ... Poche emozioni etiri in porta per entrambe le squadre. Zaccagni elimina la Roma: giallorossi ...ma avverto sono indicate per un pubblico adulto ma hanno una trama molto bella e molto profonda psicologica HORIZON ZERO DAWN e HORIZON FORBIDEN WEST, Un gioco Post Apocalittico ambientato nel futuro ...Dead Space rimane fedele all'emozionante visione del gioco originale. Offre un audio migliorato e una grafica nitida e straziante.