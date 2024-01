Zaccagni-Nasti | non ci sono più dubbi | il derby svela tutto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Da diversi anni ormai, Mattiae Chiarauna delle coppie più chiacchierate per quanto riguarda i vari gossip. Proprio in questi minuti arriva una notizia su di loro Mattiadopo l’inizio della sua storia con Chiara, è finito nel vortice dei gossip. Principalmente perché l’esterno della Lazio è succeduto all’ex esterno (allora alla Roma), Nicolò Zaniolo, che aveva avuto per diversi mesi una relazione con la. Per diverso tempo sisusseguiti degli sfottò, che col tempo siaffievoliti. Nel frattempoe lasisposati ed hanno avuto il loro primo figlio, ma nelle ultime ore è arrivata una nuova notizia. Erano alcuni giorni che circolavano ...

...è un rigore al 51' del biancoceleste. Che ha festeggiato mettendosi il pallone sotto la maglietta, all'altezza della pancia, per annunciare la nuova gravidanza della moglie Chiara. ...Chiarae Mattiaaspettano l'arrivo del loro secondogenito , dopo la nascita di Thiago , nato del novembre 2022. A confermarlo, l 'attaccante della Lazio che poco fa ha segnato un calcio di ...Finisce con tre espulsi. Pedro, Azmoun e Mancini. Finisce in rissa. E con i fischi della Sud verso i propri giocatori, perché il derby è sempre il derby. Vince la Lazio 1-0 grazie ...Non poteva esserci regalo più grande per Maurizio Sarri nel giorno del suo compleanno. La Lazio batte la Roma grazie al rigore trasformato da Zaccagni, vince il derby e stacca il pass per ...