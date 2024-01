Zaccagni fa godere la Lazio | Roma ko nel derby di Coppa Guerriglia nel recupero | tre espulsi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Come nella finale del 2013 e nella doppia semifinale del 2017. Labutta giù dal sognoItalia lache per la quinta volta consecutiva finisce fuori dalla competizione nazionale non andando oltre i quarti di finale. Decide il rigore dial 51' ma soprattutto la migliore vigoria fisica e mentale dei biancocelesti di Sarri che festeggia così i suoi 65 anni regalando alla formazione biancoceleste la possibilità di giocarsi l'accesso in finale contro la vincente della sfida di domani tra Juventus e Frosinone e raddrizzare così una stagione iniziata in maniera incolore. Per laun ko che fa male, le cui scorie si potrarranno per mesi. I giallorossi arrivavano a questa sfida peggio dal punto dei vista dei numeri e il passaggio del turno sarebbe servito non solo per calmare gli animi ...