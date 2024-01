Zaccagni esulta doppio e annuncia il secondo figlio | Chiara Nasti è di nuovo incinta

Un'ultima battuta per Bisseck, che ha superato l'esame Lazio - 'E' stato un grande test per lui, con, Marusic e poi Luis Alberto. Non era semplice, si applica e lavora benissimo. Non è ...... Djuric non ci arriva 23' GOL DELLA LAZIO Azione bellissima della Lazio, con il cross di Felipe Anderson perche di tacco batte Montipò. L'ex gialloblù non15' Giallo per Duda: era ...A decidere la stracittadina è un gol segnato su rigore da Zaccagni, che fa esultare i biancocelesti in una partita priva di vere emozioni. La gara, comunque, resta tesissima, tanto che nel finale ...Roma eliminata: decisivo un rigore di Zaccagni a inizio secondo tempo per fallo di Huijsen su Guendouzi, assegnato dalla var. Espulsi Pedro, Azmoun e Mancini ...