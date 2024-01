Yerry Mina contro Zirkzee | il gesto in diretta tv che nessuno aveva notato

Buone notizie dall'infermeria per Vincenzo Italiano e la Fiorentina . Quest'oggi, infatti, è tornato a lavorare in gruppo il difensore... (calciomercato)

Quando è entrato in campo, a circa dieci minuti dalla lotteria dei rigori,aveva una sola missione durante Fiorentina - Bologna di Coppa Italia : fermare il pericolo numero uno, Zirkzee . Con le buone e con le cattive. Il difensore colombiano ha giocato un po' "...Italiano si gioca il sesto cambio -per Martinez Quarta - ma al 112' è Orsolini ad allungarsi troppo il pallone e favorire l'uscita dell'estremo difensore gigliato. La lotteria dei rigori ...Yerry Mina aveva una sola missione durante Fiorentina-Bologna di Coppa Italia: fermare il pericolo numero uno, Zirkzee. Con le buone e con le cattive. Il difensore colombiano ha giocato un po' "sporco ...Al primo minituo in campo Yerry Mina ha fatto sentire la sua presenza a Zirkzee in modo poco ortodosso. Come Pizzicando il capezzolo dell'attaccante olandese. La punta del Bologna è andato su tutte ...