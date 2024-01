WWE | The Family difende le cinture di coppia a WWE NXT

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) The, il tag team composto da Tony D’Angelo e Stacks, ha difeso il l’NXT Tag Team Championship sconfiggendo Out The Mood (Bronco Nima e Lucien Price), questa notte a WWE NXT. In un match dominato da continue interferenze SCRYPTS, nei momenti finali del match, è saltato da un angolo atterrando per errore sul suo compagno di squadra, ciò ha permesso a D’Angelo di neutralizzarlo con la sua finisher mentre Stacks tratteniva Price all’esterno del ring. @TonyDangeloWWE and @Stacks WWE take down O.T.M. to remain atop the #WWENXT Tag Team Division!#NXTTagTitles pic.twitter.com/rozlnRWXB5— WWE NXT (@WWENXT) January 10, 2024

