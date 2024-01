WWE | Sancita una 20 Woman Battle Royal | settimana prossima scopriremo la nuova sfidante di Lyra Valkyria

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Durante l’ultimo episodio di NXT,(l’NXT Women’s Champion in carica) ha annunciato chesi terrà nello show giallonero una 20per sancire la#1 Contender che la sfiderà, con il titolo in palio, a NXT Vengeance Day il prossimo 4 febbraio. Nonostante si tratti di una classica, in realtà la vincitrice verrà stabilita in un’altra maniera: le ultime quattro lottatrici rimaste si sfideranno con le regole del Fatal Four Way dal quale verrà fuori il nome della #1 Contender. Tra le partecipanti spiccano sicuramente Cora Jade, Tiffany Stratton, Roxanne Perez, Nikkita Lyons e Blair Davenport. A seguito di questo segmento, però, è arrivato ...