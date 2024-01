WWE | Gable Steveson in arrivo nel main roster? Ecco gli ultimi aggiornamenti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Durante la prima puntata dell’anno di WWE SmackDown intitolata “New Year’s Revolution”,è apparso in un dark match contro Cedric Alexander prima delevent. La sua ultima apparizione risale ad NXT Great American Bash, quando affrontò Baron Corbin in un match terminato per doppio count out. Un nuovo inizio? Stando a quanto riportato da PWInsider,dovrebbe prendere parte regolarmente alle prossime puntate di SmackDown, ma non vi sarebbero piani per inserirlo nel Royal Rumble Match. Questo dimostra, tuttavia, che l’atleta passerà effettivamente al, ma ancora non si sa quando ciò avverrà in via definitiva.

LA Knight is one of three top stars on the roster competing for Roman Reigns' Undisputed WWE Universal Championship at the Royal Rumble.WWE is seemingly set to begin using a top name more often in the near future, and word from backstage is that WWE SmackDown may be getting a new member of the roster.