WTA Hobart 2023 | Mertens | Navarro e Zhu accedono ai quarti | Bouzkova eliminata

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si è conclusa poco fa la terza giornata del WTA 250 di, ultimo torneo prima degli Australian Open 2024. Sul cemento australiano, quest’oggi si sono disputati tutti gli incontri validi per gli ottavi di finale e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Tutto facile per Eliseed Emma: la belga (testa di serie n.1) ha sconfitto la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 6-2 6-3, mentre la statunitense (n.2 del seeding) si è imposta contro la polacca Magdalena Frech con un doppio 6-3. Ora aiperci saranno rispettivamente l’olandese Arantxa Rus e la bulgara Viktoriya Tomova, dopo che queste ultime hanno sconfitto oggi la francese Varvara Gracheva (n.8 del torneo) per 6-2 6-3 e la tedesca Tatjana Maria (testa ...

Avanti anche Zhu, eliminate Wang e Bouzkova(AUSTRALIA) - Elise Mertens ed Emma Navarro approdano ai quarti dell'"International",250 sul veloce con un montepremi di 267.082 dollari. La belga, testa di serie numero 1, liquida per 6 - 2 6 - 3 Anna Karolina Schmiedlova mentre la Navarro, seconda forza ...PROGRAMMA GIOVEDI' 11 GENNAIOCENTRE COURT ore 03 (1) Mertens vs Rus a seguire Tomova vs (2) Navarro a seguire (3) Zhu vs Saville a seguire Bouzkova o Putintseva vs YuanADELAIDE: World number three Elena Rybakina and fifth-ranked Jessica Pegula ground out wins at the Adelaide International Wednesday to book their spots in the quarter-finals.