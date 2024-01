Wärtsilä | salta l’accordo al ministero | in 300 verso il licenziamento dopo il no dell’azienda alla proroga degli ammortizzatori sociali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Otto ore di negoziati, poi la doccia fretta:ha detto noper i dipendenti dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, alle porte di Trieste, aprendo di fatto le porte aldi 300 lavoratori impiegati nello stabilimento per la costruzione dei motori navali. È stata una notte drammatica quella andata in scena aldelle Imprese e del made in Italy, dove il governo era rappresentato dsottosegretaria Fausta Bergamotto, nel confronto tra l’azienda, i sindacati e la Regione Friuli Venezia Giulia. Nei fatti, non sottoscrivendodisul Contratto di solidarietà, la multinazionale ha dichiarato il ...