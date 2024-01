Wartsila dice no | salta la proroga degli ammortizzatori | 300 lavoratori a rischio

...2024 che si prospetta ancora più difficile per effetto di fattori locali come la vertenza, ... 'L'ultimo report Istat " spiegano i segretari " ciche nel 2022, a Nordest, il numero delle ......2024 che si prospetta ancora più difficile per effetto di fattori locali come la vertenza, ... 'L'ultimo report Istat " spiegano i segretari " ciche nel 2022, a Nordest, il numero delle ...TRIESTE - La Wartsila ha detto di no alla mediazione proposta dalle istituzioni su cui si era trovata la convergenza di tutte le altre parti e dunque salta il possibile accordo sulla ...“Pentiti di aver dato credito ad una azienda che, fin da subito, si è mossa in modo scomposto”. Esprime amarezza l'assessora regionale al Lavoro Alessia Rosolen: "Non più di 10 giorni fa sono stati ch ...