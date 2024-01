Wanna Marchi e Stefania Nobile appoggiano Chiara Ferragni | “Dichiara milioni | paga dipendenti Speriamo tra 23 anni si parli ancora di lei”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)ha delle aziende, difior dimigliaia di. Il mio augurio a’ Che si risolva e che tra 23facciaparlare di sé come succede per Wanda”. Chi lo ha detto?in persona, ospite assieme alla madrede L’Aria che Tira, programma condotto da David Parenzo su La7. Ora la vicenda che riguarda la popolare imprenditrice digitale è nota:insieme ad Alessandra Balocco sono state iscritte nel registro degli indagati per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine sul ...

E a difenderla , a sorpresa, si sono schieratee la figlia Stefania Nobile . Secondo le due ex regine delle televendite l'imprenditrice ha il merito di creare posti di lavoro, a ..."Lei paga le tasse!": Stefania Nobile e, la difesa a spada tratta di Chiara Ferragni - VideoConsigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...Gossip TV Flavia Vento colpisce e affonda Chiara Ferragni. Flavia Vento spara a zero su Chiara Ferragni per il Caso Balocco. Flavia Vento contro Chiara Ferragni Da giorni ormai… Leggi ...