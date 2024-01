Volley | Piacenza sbanca Ankara! Steso l’Halkbank di Abdel-Aziz e Ngapeth | Romanò show in Champions League

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)ha offerto una magistrale prova di forza nella2023-2024 dimaschile, espugnando la sempre rovente Baskent Sports Hall della capitale turca. I Lupi hanno sconfitto il quotatissimo HalkBank Ankara con un secco 3-0 (25-19; 25-23; 25-19) in quello che era uno scontro diretto cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. La compagine emiliana, che settimana scorsa ha subito l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia per mano di Milano, ha riscattato la battuta d’arresto rimediata all’andata contro gli anatolici e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nel torneo, confermandosi al comando della classifica del gruppo C. Il primo posto, che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, sarà messo in palio nello scontro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-13 Andringa mura!!! 6-12 Romanò non sbaglia sulla parallela. 6-11 Spara out il servizio Lucarelli. 5-11 ... (oasport)

