Volley maschile | CEV Cup | Milano ai playoff dopo il k o contro Zawiercie

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nella partita valida per i sedicesimi di CEV Cup,viene piegata dain tre set. Gli ospiti si portano avanti nel primo parziale, conperò nelle strette vicinanze. Sul finale, le squadre sono separate da una manciata di punti, ma la formazione italiana non riesce ad annullare il vantaggio avversario evince 25-23. Nel secondo set, i milanesi appaiono carenti di energie e commettono diversi errori, rendendo la vita dei rivali più semplice. Dall’altra parte della rete,coglie ogni opportunità presentata e vincono il parziale 25-19. Il copione del terzo set è simile a quello del precedente.sbaglia in diverse occasioni,riesce a massimizzare e si porta a casa la vittoria per 25-19.ora ...

