Volley femminile | Skinner e Grobelna trascinano Chieri in CEV Cup | Chemik Police ko | passo verso i quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)ha sconfitto ilper 3-1 (25-19; 16-25; 25-20; 25-19) nella CEV Cup 2023-2024 di, la seconda competizione europea per importanza. La compagine piemontese si è imposta di fronte al proprio pubblico nell’andata dei playoff, ovvero il turno che precede idi di finale. La quinta forza della Serie A1 dovrà conquistare almeno due set nell’incontro di ritorno in Polonia per proseguire la propria avventura nel torneo, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. A trascinare il sestetto di coach Giulio Cesare Bregoli sono state le attaccanti Avery(15 punti, 56% in attacco) e Kaja(12 punti, 31% in fase offensiva). Prova di rilievo anche da parte di Camilla Weitzel (6 ...