Volley | Champions League 2023 24 | Trento vince 3-0 a Lubiana | Piacenza trova il successo ad Ankara

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Prosegue il cammino immacolato dell’Itas Trentino, che nella quinta giornata della/24il3-0 sul campo dell’ACH. La formazione guidata da Fabio Soli si assicura così il primo posto matematico nella Pool B, mentre la squadra slovena era già eliminata. Nel primo set parte forte la squadra ospite, con Rychlicki e Kozamernik, nativo died ex di giornata, in stato di grazia. L’ACH però è brava a recuperare, trascinata dal suo leader Gjorgiev, che10 punti nella sola prima frazione e riporta in parità i suoi. Dopo una serie interminabile di set point falliti da entrambe le parti il set si chiude 32-30 grazie ad un decisivo muro di Sbertoli. Nel secondo set sembra proseguire ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37 Tre punti molto importanti per i ragazzi di Fabio Soli, non tanto per la classifica del girone, dove ... (oasport)

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Halkbank Ankara - Piacenza della CevLeague 2023/2024 dimaschile aggiornata minuto per minuto, per non ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Lubiana - Trento della CevLeague 2023/2024 dimaschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...Scandicci ha travolto il Maritza Plovdiv con un secco 3-0 (25-20; 25-14; 25-16) e ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile ...CONEGLIANO - Le Pantere in versione Antonio Carraro Imoco Volley giocheranno domani la prima partita del 2024 della Champions League in Belgio sul campo dell’Asterix Beveren per la quinta e penultima ...