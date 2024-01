Voci di Gaza – “È arrivato il freddo ma mancano coperte e vestiti invernali Riuscire a scaldarsi resta un sogno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È salito a 23.357 il numero delle persone uccise nella Striscia didall’inizio della rappresaglia israeliana per l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Solo nelle ultime 24 ore, 147 palestinesi hanno perso la vita per gli attacchi dell’esercito di Tel Aviv. Mentre sono migliaia le vittime ancora sotto le macerie, che nessuno riesce a recuperare a causa dell’assenza di macchinari adatti e carburante per farli funzionare. Nella Striscia infatti manca tutto. “Siamo tutti esausti. Passo le giornate a cercare di procurarmi cose essenziali per me e la mia famiglia” racconta un operatore Oxfam. “Io sono malato cronico, ma è impossibile trovare le medicine che mi servono. Non sto bene ma devo essere forte per aiutare la mia famiglia”. Intanto anche lì le temperature sono calate. “Una ong ha distribuito materassi e, ma non bastano per tutti e ...