Vittorio e Letizia amicizia al capolinea al GF? Lui ha un crollo | il web sbotta

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il rapporto traMenozzi ePetris sembra sia giunto ad un punto di rottura all’interno della casa del Grande Fratello. Gli equilibri all’interno della casa sono stati stravolti da diversi avvenimenti, tra cui l’ingresso di nuovi concorrenti, il rientro di Beatrice Luzzi e nuove dinamiche che si sono venute a creare. Questo, dunque, ha pregiudicato il legame ditra. Il ragazzo, infatti, stamane ha avuto un, ma il web è insorto. Vediamo per quale ragione. Il malessere diMenozzi per il distacco daal GFMenozzi si è lasciato andare ad uno sfogo questa mattina insieme a Fiordaliso. Il ragazzo ha spiegato di essere rimasto un po’ male per il distacco che c’è ...

Letizia Petris ha voluto rimproverare Vittorio Menozzi per alcuni suoi atteggiamenti al GF 2023 che ai suoi occhi non sono stati di buon esempio per ... (anticipazionitv)

In queste ore Letizia Petris e Paolo Masella hanno affermato di non aver mai deriso Vittorio Menozzi, ma un vecchio video li smaschera L'articolo ... (novella2000)

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello , grazie ai sempre attenti telespettatori che non dimenticano proprio nulla. Nella puntata in diretta dell’8 ... (caffeinamagazine)

Fiordaliso,e Beatrice non riescono inoltre a intuire quale possa essere stata l'interpretazione di. Anche per Monia il senso del gesto era chiarissimo e le consiglia di non farsi ......in un'area molto delicata dal punto di vista ambientale - spiega ad AltreconomiaMonzoni ... Secondo una valutazione redatta daZanotti, botanica e ricercatrice dell'Università di ...L'ingegnere si confida con la cantante circa la sua amicizia con la fotografa e la paura che il loro rapporto sia al capolinea ...In queste ore Letizia Petris si è dissociata da chi ha ritenuto ingiusto il rientro di Beatrice Luzzi, ma un video la incastra ...