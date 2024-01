Violenta nipotino | a scoprirlo i genitori grazie ai messaggi | arrestato lo zio a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO.il nipote di 11 anni e lo filma, arrestato lo zio orco. È accaduto a Torre del Greco, in ...nei confronti di un amico della vittima di pari età e avrebbe invitato ila ...Orrore a Torre del Greco, l'uomo in carcere dopo le denunce della mammail nipote di 11 anni e lo filma, arrestato dai carabinieri 36enne a Torre del Greco, in ...e avrebbe invitato il...Violenta il nipote di 11 anni e lo filma, arrestato lo zio orco. È accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli dove i carabinieri della stazione locale hanno accompagnato in carcere un uomo di ...Violenta il nipote di 11 anni e lo filma, arrestato dai carabinieri 36enne a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico ...