VillaBanks | dopo l’album | un libro che parla delle nuove generazioni senza tabù

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è un rapper giovanissimo, poliedrico, che è stato capace di entrare nel cuore dei suoi fan fin da subito e che, a partire dal 2019, ha macinato successi pubblicando ben 6 album in 6 anni. Appartenente alla Generazione Z, il rapper ora vuole regalare ai suoi coetanei qualcosa in più: da qui la decisione di pubblicare La filosofia di, il suo primoche racconta la sua generazionefiltri. “La filosofia di”, ildel rapper Vieri Iigor Traxler, alias, è giovanissimo: nato nel 2000 e vissuto tra Milano, Firenze, Francia, Svizzera e New York, nel 2015 ha deciso di fare della sua passione per la musica un mestiere. I suoi pezzi, pubblicati a partire dal primo disco nel 2019, raccontano uno spaccato della sua ...