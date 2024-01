VIDEO – Fiorentina-Bologna 5-4 DTR | Coppa Italia | gol e highlights della partita

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), match dei quarti di finale di2023-2024, si è concluso con il risultato di 5-4 dopo i tiri di rigore (0-0): questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Renato Dall’Ara. ANCORA DAL DISCHETTO –5-4 dopo i tiri di rigore (0-0) nei quarti di finale di. Come agli ottavi contro il Parma un mese fa, lafesteggia dal dischetto. Ilsi deve mangiare le mani per i legni colpiti fra primo e secondo tempo, che avrebbero potuto sbloccare il match. Poco dopo la mezz’ora strepitosa giocata in dribbling di Joshua Zirkzee, passa dal destro al sinistro e ...

In Coppa Italia la Fiorentina ha battuto il Bologna 5 - 4 ai rigori e va in semifinale. Dopo 120' minuti sono decisivi i calci di rigore per Fiorentina - Bologna, sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Passano il turno i viola di Vincenzo Italiano: decisivo l'errore dal dischetto. La Fiorentina di Italiano è una squadra infinita, scrive il Corriere Fiorentino. Una formazione che con il cuore sa andare oltre i propri limiti e riesce così a raggiungere un'altra semifinale.