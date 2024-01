VIDEO Alta Irpinia Solidale risponde a De Luca | “Siamo indignati”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la visita del governatore Vincenzo De, prima ine poi a Benevento, arriva il duro monito da parte di Vitale Recce, presidente Associazione. Nel mirino le parole espresse dal governatore Denel corso della visita al “Moscati” di Avellino: “Eccellenza oncologia internazionale ad Avelliino mentre registriami partenze verso Milano da Bagnoli Irpino e da Mercogliano perchè magari c’è qualche campano che lavora al Nord e porta i pazienti la senza nessuna ragione specifica. Fermiamo questo mercato oncologico”. “Sono una persona che ha subito un errore medico – dice Recce – Sono stato costretto a correre ai ripari a Milano, lì ho trovato la professionalità. L’alto senso civico, Lei non sa nemmeno di cosa stiamo ...

