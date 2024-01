Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2024 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)DEL 10 GENNAIO ORE 19.35 DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLADI CODE SULLA SALARIA A CAUSA ID UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DA VILLA SPADA IN USCITA DAA UN ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA RACCORDO DIREZIONE OSTIA SEMPRE DIREZIONE OSTIA SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA MENTRE SUL TRATOT URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IDREZIONEDISAGIU PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA APPIA, TRAFFICO INTENSO TRA VIA CAPANNE ID MARINO E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO DA VALERIA VERNINI E ...