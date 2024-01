Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2024 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)DEL 10 GENNAIO ORE 17.20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA CAPITALE, MOLTO CONGESTIONATA LA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO PER L’AFFLUSSO DEI TIFOSI DI, INEVITABILI ANCORA I DISAGI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA PINETA SACCHETTI E DA TIBURTINA FINO A CORSO FRANCIA TRAFFICATE ANCHE VIA SALARIA IN INGRESSO ALLA TANGENZIALE E VIA FLAMINIA DA GROTTAROSSA SEMPRE SULLA FLAMINIA CONCLUSO L’INCIDENTE CHE CREAVA CODE TRA PRIMA PORTA E IL BIVIO PER SACROFANO, TRAFFICO SCORREVOLE CONGESTIONATO IL TRAFFICO ANCHE SU CASSIA DA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI E SULL’AURELIA, QUI PER INCIDENTE TRA STAZIONE AURELIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE ...