Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2024 ore 16 | 30

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)DEL 10 GENNAIO ORE 16.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA VIA FLAMINIA, CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO, A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE E A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONESUL RACCORDO SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD PER LAVORI SI STA IN CODA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SU VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI DIREZIONE TIVOLI SULLANAPOLI PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA PER LAVORI TRA COLLEFERRO E ANAGNI DIREZIONE NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SULLA NETTUNENSE ALTEZZA PAVONA E SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA DA alessio conti E ASTRAL ...