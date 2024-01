Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)DEL 9 GENNAIO20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRIORIO UNICA ECCEZIONE LA CRISTOFORO COLOMBO, QUI CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA CAMBIAMO ARGOMENTO I CANTIERI SULLA DIRAMAZIONENORD QUESTA SERA DALLE ORE 22.00 E FINO ALLE 06.00 DI DOMANI MATTINA CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI, IN DIREZIONE NORD ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE LO SPORT MERCOLEDÌ DALLE 18.00 ALL’OLIMPICO SI GIOCANO I QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA, CON IL DERBYPREVISTA LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO ...