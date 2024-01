Via la patente a chi abbandona il proprio animale per strada L’emendamento della Lega passato alla Camera

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) «Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Oggi in Commissione Trasporti abbiamo approvatoal Codiceche prevede un inasprimento delle pene – fino al ritiro– per chiil. Un fenomeno incivile che, soprattutto in estate, ha raggiunto numeri inaccettabili e che mette a rischio anche la sicurezza degli utenti. Auspichiamo che questi provvedimenti possano avere un effetto deterrente rispetto a pratiche barbare, pericolose e criminali». Ad annunciare l’ok i deputati leghisti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto. La norma prevede l’applicazione delle pene previste per i reati di omicidio ...

